Двух уральцев судят за убийство знакомого, которого они выбросили с балкона

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело об убийстве двумя жителями Кировграда своего знакомого. Его выбросили с балкона квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в феврале 2023 года в доме на улице Кировградская: между пьяными уральцами и их знакомым произошел словесный конфликт. В результате последнего избили, а затем дотащили до балкона квартиры, расположенной на третьем этаже, и перебросили его на улицу.

Пострадавший упал на землю с высоты около 9 метров. Как было установлено в ходе следствия, он скончался на месте от закрытой травмы грудной клетки. В дальнейшем сообщников задержали.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Свердловский областной суд.