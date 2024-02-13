Бизнесу из недружественных стран упростят регистрацию в России

Российские власти могут упростить регистрацию юрлиц для инвесторов из других стран, в том числе недружественных. Такие планы обсуждались на встрече Американской торговой палаты в России с замминистра финансов РФ Иваном Чебесковым. В Минфине отметили, что поощряют создание новых юрлиц в России иностранными бенифициарами и планируют упрощение этого процесса.

"Если иностранные инвесторы, даже из недружественных стран, хотят создавать в России юрлица и инвестировать деньги на развитие бизнеса, то в этом случае можно упрощать разрешительный порядок", - цитирует РБК представителя Минфина.

Для упрощения регистрации потребуется изменение ряда указов президента, а до этого – разрешение правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям.