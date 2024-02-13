Володин отреагировал на предложение обмена тела Столыпина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин полагает, что денацификация киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины. По его мнению, для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат.

"Режим Зеленского разрушает до основания всё, что когда-то было на Украине. Историю переписали. Родной русский язык запретили. Киево-Печерскую лавру захватили и разграбили. Веру предали. Перечеркнули все ценности, за которые погибали их родные и близкие", - написал политик в своем telegram-канале, комментируя предложение обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина "на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев".

Столыпин погиб в Киеве в сентябре 1911 г. 1 сентября на представлении в театре он был ранен, а уже через четыре дня, 5 сентября, умер. В своем завещании премьер попросил похоронить себя в Киево-Печерской лавре, что было исполнено. Теперь звучат предложения обмена тела Столыпина. Директор государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко считает, что у Украины "есть погибшие и живые герои, которые находятся в плену", и "процесс обмена можно начинать" (слова Остапенко приводит РБК). Володин полагает, что обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться – невозможно.

"Скоро эти выродки будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма, дали возможность жить нынешнему поколению", - считает Володин.