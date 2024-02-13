Байден заявил о подготовке сделки между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден сообщил о подготовке сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по освобождению израильских заложников.

Одним из условий соглашения станет прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, передает ТАСС.

Телеканал ABC со ссылкой на американских чиновников передает, что США не имеют четкого понимания красных линий, которыми руководствуется Израиль при выработке соглашения. Отмечается, что одним из камней преткновения на пути к достижению сделки между Израилем и ХАМАС является то, что еврейское государство не согласилось отправить своих представителей за стол переговоров. В Египет для обсуждения начала переговоров на этой неделе приедет директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

В январе сообщалось, что Израиль через катарских и египетских посредников передал ХАМАС предложение, которое включает в себя двухмесячную паузу в боевых действиях в рамках многоэтапного соглашения. На предложенном плане настаивают арабские переговорщики, а также США.