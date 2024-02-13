Цитаты из интервью Путина и Карлсона транслируются на медиаэкране Екатеринбурга

На медиаэкранах 11 регионов страны начали транслировать ключевые высказывания из интервью президента Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона. Масштабный проект запустили ТАСС и медиахолдинг МАЕР. В список городов попали Москва, Московская область, Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Тюмень, Уфа, Челябинск и Екатеринбург.

В качестве транслируемых высказываний были выбраны: "Мы защищаем своих людей, себя, свою Родину и наше будущее", "Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения". Как считает гендиректор и владелец МАЕР Константин Майор, за ближайшие 10 дней цитаты президента успеют прочесть свыше 15 млн человек, а общее количество визуальных контактов превысит полмиллиарда.

Двухчасовая беседа Карлсона с Путиным была опубликована в ночь на 9 февраля. Основная часть разговора состояла из тем СВО, отношений России и США и политики в целом. Позднее Песков заявил, что Карлсон сам предложил провести интервью с российским президентом.

Сам Владимир Путин, как ожидается, на этой неделе посетит с рабочим визитом Екатеринбург и ряд других городов Свердловской области, в частности, он побывает на промышленных и оборонных предприятиях.