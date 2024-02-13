Суд по делу Мифтахова* в Екатеринбурге не смог начаться из-за его неявки

В Екатеринбурге с первой попытки не смог начаться процесс по делу аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова* (*внесен в реестр террористов и экстремистов), обвиняемого в оправдании терроризма. Заседание перенесено на конец февраля.

Напомним, 4 сентября прошлого года Мифтахова задержали на выходе из колонии в городе Омутнинске Кировской области, где он отбывал наказание по делу о дымовой шашке в офисе "Единой России". На этот раз математику вменили оправдание терроризма из-за комментариев, которые он давал во время просмотра телевизора в колонии. После этого Мифтахова увезли в Киров для проведения следственных действий. Первомайский районный суд отправил его под арест.

Накануне, 12 февраля, в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге должно было состояться первое заседание по делу. Однако процесс был отложен. Как сообщается в электронной картотеке суда, основание – неявка подсудимого.

Причины неявки не раскрываются. Заседание было перенесено на 29 февраля.

Напомним, в конце января суд в Екатеринбурге продлил арест Азата Мифтахова до 16 апреля. Тогда же были озвучены некоторые подробности его дела.