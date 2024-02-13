Омбудсмен: Избившие участника СВО в Уссурийске подростки стоят на учете

Школьники, которые подозреваются в нападении на участника спецоперации в Уссурийске, состоят на профилактическом учете. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Омбудсмен отметила, что с ними не проводилась должная профилактическая работа, кроме бесед с полицией. Романова добавила, что "есть вопросы" к школе, а также к другим органам системы профилактики.

По данным СК России, в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что подростки ворвались к участнику СВО в квартиру и потребовали отдать деньги, а потом избили мужчину. Происходящее молодые люди снимали на камеру мобильного телефона. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Приморскому краю возбудить уголовное дело и ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.