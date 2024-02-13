В Перми из-за снегопадов произошли задержки общественного транспорта

В Перми из-за снегопадов произошли задержки общественного транспорта.

По данным telegram-канала Пермский транспорт, отставание общественного транспорта от расписания составило 20-30 минут.

По оценкам метеорологов ГИС-центра ПГНИУ, сегодня в регионе прошел обильный снегопад - количество осадков оказалось в два раза больше прогнозируемого. В Перми выпало 5 мм осадков за три часа. Высота снежного покрова повсеместно достигла новых максимумов сезона.