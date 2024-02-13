13 Февраля 2024
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Армия и ВПК В России За рубежом Херсонская область
Фото: Накануне.RU

Глава Херсонщины предложил наемникам ВСУ перейти на сторону ВС России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что добровольческий батальон имени Маргелова, созданный в Херсонской области в 2022 году, примет иностранных наемников из украинской армии, если они решат перейти на сторону России.

По словам губернатора, пока что переход иностранных наемников на сторону Вооруженных сил России не носит масштабного характера. При этом власти приветствуют подобные намерения.

"Херсонская область в определенном смысле шефствует над батальоном имени Маргелова. Приглашаю туда всех желающих иностранцев, поможем всем, чем можем", - сказал ТАСС Сальдо.

Ранее выяснилось, что за Украину на полях СВО сражаются колумбийцы. Численность вооруженных сил Колумбии – 250 тыс. солдат, армия этой страны является второй в Латинской Америки после Бразилии. Ежегодно из нее увольняется 10 тыс. военных, сотни из которых отправляются в зону СВО. Там многие зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные унтер-офицеры в Колумбии, или даже больше. Точное количество колумбийских военных не названо.

Теги: Владимир Сальдо, наемники, ВСУ, переход


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