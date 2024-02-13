Свердловские мэры получат дипломатические полномочия

Власти муниципалитетов Свердловской области получат дипломатические полномочия. Соответствующий законопроект внесен в законодательное собрание региона.

Как говорится в документе, органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области получают ряд полномочий в сфере международных и внешнеэкономических связей. В частности, они будут проводить встречи, консультации и другие мероприятия с представителями иностранных государств; заключать соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и т.д.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2023 году федеральное законодательство было дополнено положениями, согласно которым к компетенции субъектов РФ отнесены новые правотворческие полномочия в сфере международных и внешнеэкономических связей. Таким образом, областное законодательство приводится в соответствии с федеральным.

Напомним, недавно представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов рассказал, как в нынешней обстановке ведется сотрудничество с недружественными России странами.