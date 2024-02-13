Между Арменией и Азербайджаном начались перестрелки в районе Карабаха

Обострилась ситуация в районе Карабаха: между армянскими и азербайджанскими пограничными силами произошли перестрелки.

Минобороны Армении заявило, что в районе села Неркин Ханд в Сюникской области (граничит с Карабахом) несколько армянских военных получили ранения в результате обстрела со стороны Азербайджана. Сообщается, что обстрел велся ранним утром.

Накануне МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в обстреле границы, в результате которого был ранен один пограничник.