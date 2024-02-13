"Россети Урал" за два месяца с нуля построили подстанцию для нескольких поселков под Екатеринбургом

Директор Центральных электрических сетей свердловского филиала "Россети Урал" Александр Ланенкин и глава Белоярского городского округа Григорий Вихарев посетили подстанцию 35/10 кВ "Статус". Она построена в максимально сжатые сроки для обеспечения надежности энергоснабжения жителей населенных пунктов Прохладный и Косулино.

Подстанция возведена на пустом месте буквально за два месяца и вошла в работу в преддверии новогодних каникул. На подстанции установлен силовой трансформатор мощностью 10 МВА. В рамках реализации проекта также произведен перезавод существующей нагрузки распределительной сети по классу напряжения 35 и 10 кВ на новый энергообъект.

"Ежегодно в зоне ответственности Центральных сетей мы регистрируем увеличение бытовых и промышленных потребителей на уровне более 3%. Это более 2000 потребителей в год. Порядка 40% от этого приходится на Белоярский городской округ, где самой динамичной территорией являются населенные пункты Косулино, Прохладный и прилегающие к ним крупные коттеджные поселки. За последние годы мы фиксируем колоссальный скачок в энергопотреблении", – подчеркнул на встрече директор Центральных электрических сетей свердловского филиала "Россети Урал" Александр Ланенкин.

Отметим, что основная задача подстанции 35/10 кВ "Статус" – распределение энергомощности, возможность резервирования сети, улучшение надежности и качества электроснабжения в населенных пунктах Косулино, Прохладный и коттеджного поселка "Чистые Росы – 1,2". Благодаря строительству энергообъекта и реализованным техническим мероприятиям энергетикам удалось снять большое количество обращений от потребителей по данным населённым пунктам. Теперь новый энергообъект является уверенным узлом питания для порядка 5 тысяч бытовых и 269 промышленных потребителей электроэнергии на данной территории.



"Территория Косулино развивается галопирующими темпами. Является одним из лидеров в Свердловской области по вводу в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства. Конечно, спрос на энергопотребление значительно выше, чем номинальная мощность существующих энергообъектов. Понимая это, мы начали более тесно взаимодействовать с "Россети Урала". Провели множество совещаний и штабов при Министерстве ЖКХ. Как результат - новая подстанция! Всего за два месяца! - работа впечатляет! ПС "Статус" на 10 МВА, качественно улучшит электроснабжение в Косулино, Прохладном и Чистых росах. Выражаю слова благодарности Николаю Смирнову, Алексею Смушкину, Александру Ланенкину и всем, кто трудился над этим нужным объектом", - заключил в ходе осмотра энергообъекта глава Белоярского городского округа Григорий Вихарев.

В этом году специалисты Центральных электрических сетей продолжат работы по повышению надежности энергоснабжения жителей данных территорий. В период подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 гг. энергетикам предстоит построить порядка 2 км новой высоковольтной линии классом напряжения 10 кВ. По итогу выполненных комплексных мероприятий за счет строительства новой линии от подстанции 35/10 кВ "Статус" будет произведено перераспределение нагрузки в отношении масштабной территории коттеджного поселка "Чистые Росы – 1,2", а также частично населенных пунктов Косулино и Прохладный. Это позволит обеспечить не только надежность работы распределительной сети, но и обеспечить дополнительный резерв электроснабжения территории.



Отметим, что по итогу из инвестиционной программы "Россети Урал" на реконструкцию распределительной сети в совокупности будет направлено более 43,5 млн рублей.