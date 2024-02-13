13 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов

Волонтеры Алексея Вихарева взялись за уборку заснеженных улиц Эльмаша

Волонтеры депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева вступили в борьбу с последствиями циклона "Ольга". Город занесло снегом и местные службы благоустройства направили на улицы порядка 820 единиц спецтехники и 970 дорожных рабочих. Волонтерский центр Алексея Вихарева тоже не остался в стороне, решив своими силами расчистить улицы и дворы Эльмаша.

Алексей Вихарев(2024)|Фото: Дмитрий Иванов

Волонтеры Алексея Вихарева борются с последствиями циклона «Ольга» в Екатеринбурге (2024)|Фото: Дмитрий Иванов

"В последние несколько дней в Екатеринбурге бушует циклон "Ольга". Название красивое, а последствия нерадостные. Ко мне поступило много обращений. Жители города просят помочь - убрать снег со двора, почистить дороги и тротуары. Городские службы благоустройства очень загружены, потому что снега действительно очень много. Я и мои активисты из Волонтерского центра вышли на помощь. Конечно, почистить целый район и тем более весь город мы не можем. Но в силах оказать точечную помощь. По просьбам жителей волонтеры почистили несколько дворов в моем избирательном округе - на улицах Орджоникидзевского района. Считаю, что в борьбе со стихией нужно объединяться, чтобы победить ее последствия", — поделился руководитель фракции "Единая Россия" в гордуме Алексей Вихарев.

Волонтеры Алексея Вихарева борются с последствиями циклона «Ольга» в Екатеринбурге (2024)|Фото: Дмитрий Иванов

Волонтеры Алексея Вихарева борются с последствиями циклона «Ольга» в Екатеринбурге(2024)|Фото: Дмитрий Иванов

Волонтеры уже несколько дней расчищают дворы на улицах Таганской и Старых Большевиков, а в этот понедельник к ним присоединилось еще пять единиц уборочной спецтехники. Работы будут вестись вплоть до весны, а весь собранный снег за личные средства депутата вывезли за пределы города на снежный полигон. По словам жителей, такого количества снега, как после циклона "Ольга", в своем дворе они давно не видели.

"Пока чистили снег во дворах, помогли нескольким автомобилистам выбраться из снежных заносов во дворовых проездах. Получили много благодарностей от жителей", - рассказали волонтеры.

Волонтеры Алексея Вихарева борются с последствиями циклона «Ольга» в Екатеринбурге (2024)|Фото: Дмитрий Иванов

Волонтеры Алексея Вихарева борются с последствиями циклона «Ольга» в Екатеринбурге(2024)|Фото: Дмитрий Иванов

Напомним, что держать лопату в руках волонтерам Алексея Вихарева не привыкать. Этой зимой они уже успели побороться со снежными завалами на территории 23-ей городской больницы. Во время декабрьских снегопадов они расчистили дороги вокруг лечебного корпуса, парковочные места для пациентов и сотрудников больницы. А в январе убрали сугробы на прогулочных площадках и с крыш веранд в детсадах №9, 382 и помогли родителям построить горки.

Напомним, что Волонтерский центр был официально открыт Алексеем Вихаревым в ноябре 2023 года, хотя активисты начали помогать городу и его жителям значительно раньше. Так, за лето и осень волонтеры провели более 50 субботников во дворах, на берегах водоемов и других площадках. Кроме того, они регулярно помогают проводить культурные и образовательные мероприятия, поддерживают приюты для животных и храмы, принимают участие в благотворительных и экологических акциях. В офисе Волонтерского центра (ул. 8 Марта 8Д) горожане могут бесплатно получить консультацию юриста.

По словам Алексея Вихарева, команда волонтеров помогает ему еще эффективнее работать на благо жителей города и региона. За несколько лет депутат оказал большую помощь городской медицине, направив на покупку медоборудования и ремонт больниц свыше 46 млн рублей. Активно поддерживает депутат свердловчан, которые выполняют свой долг на СВО: на эти цели из личных средств выделено свыше 50 млн рублей.

Теги: Вихарев, снег, уборка, волонтеры


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