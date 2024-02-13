13 Февраля 2024
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Экономика Свердловская область Челябинская область
Фото: Накануне.RU

"Попали под недружественный контроль". Генпрокуратура добивается конфискации уральских заводов бизнесмена Антипова

Генпрокуратура добивается конфискации заводов, принадлежащих челябинскому бизнесмену Юрию Антипову, из-за обстоятельств их приватизации в 90-е годы.

По версии надзорного ведомства, проведенная более 30 лет назад приватизация заводов, относящихся к ВПК, была незаконной, для этого требовалось разрешение правительства РФ, но получено оно не было. Сейчас, полагают прокуратура авторы, предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу, пишет "Коммерсант". Речь идет о Серовском заводе ферросплавов и Челябинском электрометаллургическом комбинате. Ферросплавы используются при изготовлении высококачественной стали для военной техники и прочей номенклатуры ОПК.

Как считает истец, приватизация Серовского завода ферросплавов была утверждена Свердловским областным комитетом по управлению госимуществом, который "явно действовал с превышением полномочий" и в 1993–1999 годах вместе с областным фондом имущества распределил 100% акций предприятия, "которые им не принадлежали". То же самое нарушение, как считают в Генпрокуратуре, было допущено Челябинским областным комитетом по управлению государственным имуществом в отношении ЧЭМК, бумаги которого фонд имущества региона распределил в 1993–1994 годах, и Кузбасским филиалом по управлению госимуществом Кемеровской области в отношении "Кузнецких ферросплавов" (акции распределены в 1993–1996 годах).

Юрий Анрипов в 1995 году вместе с партнером Александром Аристовым основал группу "Ариант". Название группы составлено из первых слогов их фамилий. В 2020 году Аристов и Антипов разделили бизнес, Антипову отошли металлургические активы, Аристову — агробизнес и виноделие. Юрий Антипов и члены его семьи стали единоличными владельцами Урало-Сибирской металлургической компании (УСМК), в которую входили Челябинский электрометаллургический комбинат, "Кузнецкие ферросплавы" и Серовский завод ферросплавов. В июне 2023 года УСМК прекратила свою деятельность, присоединившись к АО "Компания "Эталон".

Напомним, процесс деприватизации уже идет по ряду других стратегических и оборонных предприятий. Так, суд изъял в доход РФ 94,2% акций пермского АО "Метафракс Кемикалс" — одного из крупнейших производителей формалина и метанола в России, так как, по мнению прокуратуры, завод являлся стратегическим предприятием, а приватизировали его незаконно из-за действий местных чиновников. Возвращение под госуправление случилось и с "Соликамским магниевым заводом". Предприятие — лидер в редкометалльной, химической и магниевой промышленности России, старейший магниевый завод в мире с огромной капитализацией. Здесь причиной стало то, что гендиректор и один из акционеров решили вывести из завода 2,5 млрд руб. Также под деприватизацию за последнее время попали другие крупные оборонные предприятия: екатеринбургский "Завод радиоаппаратуры", пермский "Завод имени Дзержинского" (обоим угрожала застройка недвижимостью или капитальными объектами), уральский завод "Исеть" (срыв гособоронзаказа).

Теги: Юрий Антипов, приватизация


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