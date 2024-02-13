В России выплаты управляющим компаниям ЖКХ могут снизить

В России для управляющих компаний ЖКХ могут разработать экономически обоснованный размер платежей за их услуги по аналогии с другими регулируемыми тарифами на коммунальные услуги.

Речь идет о расценках за "содержание общего имущества", например, текущий ремонт, мытье подъездов, обслуживание лифтов и т. д., которые составляют около 30% от суммы платежки за жилищно-коммунальное хозяйство. Соответствующие предложения должен подготовить Минстрой, говорится в решении по итогам совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда" и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Решение утверждено 24 января председателем комитета Сергеем Пахомовым и председателем комиссии Госсовета РФ, главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Отмечается, что размер платы за «содержание общего имущества» не может быть одинаковым для каждого дома. Стоимость их услуг для жильцов предложено обосновать экономически и ввести госрегулирование, сообщают "Ведомости".