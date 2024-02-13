Количество отравившихся бургерами в Приморье увеличилось до 51

В Приморском крае количество отравившихся бургерами в кафе "М-Бургер" жителей Дальнереченска выросло до 51.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, согласно результатам лабораторных исследований в продукции была обнаружена сальмонелла. Заболевшим было проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя.

Ведомству предстоит установить предприятия, снабжавшие кафе в Дальнереченске продукцией, а провести ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз.

В СКР по Приморскому краю сообщили Накануне.RU о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.