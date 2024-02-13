Опрос: почти две трети молодых семей имеют бытовые кредиты

Бытовые кредиты есть у 59% молодых семей в России.

Как следует из опроса Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) "Финансовые ориентиры молодых семей", 80% из них мечтают улучшить свои жилищные условия. Выводы соотносятся с данными и других исследований, подтверждающих довольно высокую закредитованность семей.

Даже без учета ипотеки у 59% семей есть кредиты, при этом у семей с ребенком кредитная нагрузка выше, чем у семей без детей. Также отмечается, что расходы семьи значительно увеличиваются после того, как у молодых родителей появляется первый ребенок: только у 21,7% опрошенных, не имеющих партнера и детей, объем обязательных затрат превышает 31 тыс. руб. в месяц. Такой же уровень обязательных расходов почти у 35% семей без детей и у 53% семей с одним ребенком, сообщают "Известия".

Напомним, банки в России стали чаще отказывать в потребительских кредитах.