Банк России может ввести лимит на максимальную сумму беспроцентной рассрочки

Центробанк России рассматривает возможность введения предельной суммы беспроцентной рассрочки от сервисов, которые работают по схеме "покупай сейчас, плати потом".

Соответствующие поправки будут разработаны к 1 июня. Как ожидается, рассрочка будет регулироваться в зависимости от модели: платной или бесплатной. Платная фактически представляет собой кредит. Такие услуги должны оказывать профильные организации. Беспроцентную рассрочку будут представлять специализированные операторы. Для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей.

При этом Банк России намерен ввести дополнительное регулирование в виде лимита на сумму покупок. В настоящее время максимальным единоразовым объемом покупок с оплатой частями считается сумма от 60 до 80 тыс. руб., сообщает РБК.