Законопроект: многодетным семьям разрешат парковаться на платных стоянках

В России многодетным семьям могут разрешить парковаться на платных стоянках.

Такой проект закона внесут в Госдуму 13 февраля. Как следует из пояснительной записке к документу, многие многодетные семьи пользуются личными автомобилями, однако отдельных зон на парковках для них не выделено. В результате они вынуждены либо оставлять машины в отдалении, либо оплачивать дорогостоящую стоянку.

Как заявил лидера фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, в ряде регионов такое право многодетным семьям уже предоставлено. Как отметил парламентарий, необходимо расширять эту льготу, сообщают "Известия".