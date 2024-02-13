Российские банки стали отклонять две из трех заявок на кредиты

Банки в России стали чаще отказывать в потребительских кредитах.

Они отклоняют две из трех заявок граждан. Это связано с тем, что в IV квартале прошлого года вступили в силу новые ограничения Центробанка России по выдаче ссуд россиянам с высокой долговой нагрузкой. Свою роль играют и высокие процентные ставки.

ЦБ РФ вводит превентивные меры, чтобы не допустить надувания пузыря и массового невозврата кредитов. Но из-за этого клиенты обращаются микрофинансовые организации, где ставки выше.

Как заявил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, кредитная нагрузка на россиян в последние годы растет, что может в перспективе нести риски ухудшения банковских портфелей. Однако вероятность их реализации снижается за счет мер ЦБ, низкой безработицы и вероятного повышения реальных доходов граждан, сообщают "Известия".