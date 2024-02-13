Исследование: россияне стали более экстремально праздновать 14 февраля

Россияне стали более экстремально праздновать 14 февраля.

Как заявили эксперты страхового дома ВСК, за последние три года количество несчастных случаев, произошедших в этот день, выросло на 61%.

В День всех влюбленных чаще всего получают травмы мужчины — 62% страховых случаев. Наиболее экстремально отмечают праздник подростки и взрослые в возрасте 40–50 лет (по 21% происшествий).

Средний размер компенсации за происшествия в День всех влюбленных среди молодежи составляет 17 тыс. руб., среди 40–50-летних граждан — 241 тыс. руб.

Наиболее безопасно празднуют 14 февраля россияне в возрасте 18–30 лет — на них приходится не более 8% обращений.

Основной причиной происшествий становятся экстремальный досуг, "креативные" подарки, бытовые травмы, падения во время прогулок.

Самой распространенной травмой в этот день являются переломы, сообщают "Известия".