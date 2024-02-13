Авиакомпании будут штрафовать за неправильную информацию о билетах

За размещение неверной информации о бронировании билетов в Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок российские авиакомпании будут штрафовать.

Соответствующий проект закона готовит Министерство транспорта. Там заявили, что такая инициатива — ответ на жалобы пассажиров, которые из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректном оформлении билетов теряли время и деньги. Минтрансом разрабатываются изменения в Воздушный кодекс и КоАП с целью безусловного соблюдения данных требований.

В случае неразмещения либо размещения авиаперевозчиком информации с нарушением требований будет предусмотрена административная ответственность. Внесение законопроекта в Госдуму планируется в осеннюю сессию.

Ежегодно от пассажиров только в центральный аппарат Ространснадзора поступает около 700 различных жалоб на авиакомпании, сообщают "Известия".