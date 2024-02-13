В России могут лишить статуса уехавших адвокатов

В Госдуме предложили лишать статуса уехавших за границу на срок более года или получивших ПМЖ адвокатов по решению совета адвокатской палаты региона.

Соответствующий пакет поправок комитет Госдумы по госстроительству одобрил 12 февраля. Выезжать на длительный срок после корректировки ст. 17 закона об адвокатуре без лишения статуса можно будет для лечения или обучения, а также сопровождения членов семьи, которые едут за границу для исполнения трудовых или иных обязанностей "и по иным уважительным причинам". Список этих "иных уважительных причин" не приводится.

Совет адвокатской палаты региона не может отменить решение о лишении статуса. Это уполномочена сделать Федеральная палата адвокатов, направив в территориальный орган юстиции уведомление для внесения сведений в Единый государственный реестр адвокатов, сообщают "Ведомости".