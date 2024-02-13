Налоговики усилили контроль за трудоустройством самозанятых в России

С конца 2023 года налоговые органы России усилили контроль за трудоустройством штатных работников под видом самозанятых для снижения налогов.

Инспекции стали в несколько раз чаще направлять работодателям уведомления с требованием разъяснить характер сотрудничества с рсосиянами – пользователями режима налога на профессиональный доход. Налоговики рассылают в компании в целом стандартные уведомления. Кроме статистических данных, например, о численности самозанятых ФНС РФ интересуется, каким образом организация выходит на работников, предлагающих такие услуги.

ФНС использует специальную скоринговую систему для выявления нарушений в компаниях, работающих с самозанятыми, сообщают "Ведомости".