Убийство военкора Ростислава Журавлева названо военным преступлением

Британский журналист Стив Суини назвал убийство военкора Ростислава Журавлева военным преступлением.

"Кассетные боеприпасы также весьма известны в Донбассе. Спустя несколько дней после того, как США разрешили их применение, они унесли первую жизнь мирного гражданина – журналиста Ростислава Журавлева", - приводит РИА Новости заявление Суини, сделанное во время выступления на заседании Совбеза ООН по видеосвязи из Донецка.

Ростислав погиб 22 июля 2023 г. в Запорожской области в результате обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. В Кремле заявляли, что ответственность за смерть военкора лежит на киевском режиме. В ЮНЕСКО призывали расследовать обстоятельства гибели Журавлева. Уральца похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями.