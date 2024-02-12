Врио главы Кургана раскритиковала внешний вид магазинов на первых этажах домов

И.о. главы Кургана Анастасия Аргышева раскритиковала внешний вид магазинов, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.

"Сейчас к внешнему виду ряда магазинов есть замечания. Где-то необходимо подклеить плитку, подремонтировать фасад, крыльцо, поправить выцветшую вывеску. Это необходимо отработать с субъектами бизнеса", - сказала мэр на аппаратном совещании в мэрии, ее слова приводит пресс-служба администрации Кургана.

Это необходимо отработать с субъектами бизнеса, считает Аргышева.