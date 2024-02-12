Тюменский лыжник завоевал серебряную медаль во время II Всероссийской Спартакиады сильнейших

Тюменский лыжник Денис Спицов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на соревнованиях в рамках II Всероссийской Спартакиады сильнейших. Соревнования проходят в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

I место в гонке с раздельным стартом занял Александр Большунов, бронзовая награда – у Савелия Коростелева. Оба спортсмена представляют Архангельскую область. Награды победителям и призерам вручили Олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и председатель правления Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона, председатель думы Тюмени Светлана Иванова. 13 февраля участников ожидает эстафета 4х7.5 км. Начало женских гонок – в 11.00, мужских – в 13.00, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее уральский полпред Владимир Якушев подвел итоги строительства спортивных сооружений "шаговой доступности" на территории округа. Полпред отметил, что повышение уровня обеспеченности жителей объектами спорта – одна из задач федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Справочно: по данным на конец 2023 г., самый высокий по УрФО уровень обеспеченности жителей спортивными объектами в Курганской области (73%). На Ямале он составляет 66%, в Тюменской области – 64%, в Челябинской и Свердловской областях – 58%, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 50%.