12 Февраля 2024
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Экономика Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

Щёлковская компания реализовала крупный контракт на поставку композитных изделий в Китай

Щёлковская компания «ТПК Зедекс» при содействии подмосковного Фонда поддержки ВЭД приняла участие в выставке Chinaplas. На мероприятии были налажены контакты с китайскими компаниями, заинтересованными в продукции «ТПК Зедекс».

В дальнейшем это позволило щёлковскому предприятию заключить ряд экспортных контрактов, включая крупный, сумма которого превысила 300 млн. руб. Отгрузки по контракту состоялись в конце прошлого года.

«Щёлковские предприятия с каждым годом увеличивают количество международных партнёров. Компании из нашего округа заключают крупные контракты на поставку товаров и строят филиалы за рубежом. Такая кооперация благоприятно сказывается на инвестклимате и позволяет наращивать долгосрочные и прочные связи в дружественных странах», — сказал Глава городского округ Щёлково Андрей Булгаков.

«ТПК Зедекс» производит в Щёлкове износостойкие композитные изделия из высокотехнологичных полимеров. Продукция предназначена для работы в узлах трения различных механизмов. Выпускаемые изделия обеспечивают заметное снижение износа по сравнению с другими классами материалов, что увеличивает межремонтный период оборудования, где они используются.

производственный склад(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

В прошлом году компания «ТПК Зедекс» воспользовалась региональной мерой поддержки бизнеса «Земля за 1 рубль» для строительства комплекса по производству пластмассовых плит, полос, труб и профилей.

Теги: композитныйе материалы, Chinaplas, андрей булгаков


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