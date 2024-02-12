В Тюмени установили личности азербайджанских подростков, которые избивали прохожих и снимали это на видео

Полицейские установили личности подростков, которые избивают прохожих в Тюмени. Установлено, что снятые на видео события произошли несколько недель назад.

"Ими []нападавшими оказались местные жители, двое из которых учатся в той же школе, что и один из потерпевших. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, роль каждого участника и причины конфликтов. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в СМИ сообщалось, что молодые люди - "из Азербайджана, но с российскими паспортами". Председатель тюменской азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев также сообщил, что "драка на видео — обычный конфликт между одноклассниками, который снимала девочка, она же и выложила это в соцсети". Мустафаев заявил, что распространили ролики каналы "националистической направленности с целью призыва к национальной розни".

С ним не согласился журналист и вице-спикер Мосгордумы от "ЕР" Андрей Медведев. В своем Telegram-канале он отметил, что диаспора не является органом исполнительной власти или министерством, и счел лишним мнение диаспоры по "совершенно криминальной истории".

В обстоятельствах конфликта в настоящий момент разбираются правоохранительные органы.

Отметим, что ранее похожий инцидент произошел в Нижнем Тагиле. Глава города Владислав Пинаев назвал "рядовым событием" случай с избиением школьницы братьями-мигрантами. Впоследствии Пинаев попробовал оправдаться, объяснил свои слова излишними эмоциями, обвинил СМИ в искажении информации и закрыл свою страницу в соцсети.