Турция получит американские F-16 в обмен на вступление Швеции в НАТО

Турция сможет закупить американские F-16, а также ракеты и бомбы – всего вооружений на $23 млрд, если одобрит вступление Швеции в НАТО, передает Bloomberg. Решение о сделке принял Конгресс США.

Согласно документу, Турция получит 40 новых F-16 и модернизирует уже имеющиеся 79 истребителей.

Анкара уже очень давно хочет закупить у США другие истребители - F-35, в какой-то момент даже была начата программа по подготовке в Штатах турецких пилотов, но тогда Эрдоган принял решение закупить у России комплексы С-400. После этого Вашингтон начал требовать от Турции отказа от С-400, иначе сделка не состоится. При этом американские власти были готовы в качестве альтернативы продать Анкаре американские ЗРК.