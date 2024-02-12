Варшава обвинила Украину в жажде наживы за счет польских фермеров

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава хочет помогать Украине, но не может согласиться с тем, чтобы при этом "несколько тысяч людей наживались за счет польских аграриев", передает RMF24.

Ранее польские фермеры начали блокаду польско-украинской границы, пригнав грузовики и сельхозтехнику к погранпереходам и основным автодорогам, ведущим из Украины в Польшу. В некоторых местах они даже начали засыпать дорогу зерном из украинских фур: именно в импорте дешевого зерна и демпинге на европейском рынке восточноевропейские фермеры обвиняют Киев.

"То, что несколько сотен или тысяч людей в Украине хотят заработать огромные деньги – это не наша проблема. Мы хотим помочь Украине как государству, украинцам как народу. Безусловно, здесь наша позиция никак не меняется. Но не должно быть так, чтобы в результате нашей эмпатии и открытости к Украине кто-то воспользовался этим для нечестной и неравной конкуренции с нашими компаниями, нашими фермерами", – сказал премьер Польши.

Туск отметил, что если не учитывать недовольство польского бизнеса, это может привести к росту антиукраинских настроений.

"Парадокс заключается в том, что если Украина хочет быть способна мобилизовать весь западный мир на свою поддержку в противостоянии с Россией, ей нужно уважать интересы отдельных членов этого сообщества… Иначе легко сломить этот энтузиазм и стремление поддерживать", – добавил Дональд Туск.