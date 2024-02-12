В Башкирии лже-полицейские похитили человека и спрятали его в подвале

В Башкортостане неизвестные переоделись полицейскими, похитили мужчину и пытали жертву в подвале, били молотком по ногам. В результате изуверств пострадавший лишился уха.

Похитители ездили на "Ладе Весте" с поддельными номерами. Вечером 3 февраля они блокировали машину 27-летнего жителя города Туймазы. Жертве они представились сотрудниками полиции. На мужчину надели наручники, вытащили из машины и увезли в подвал в соседнем городе, по дороге забрав телефон.

В подвале жертву начали били по ногам, голове, туловищу. Пострадавшего избивали настолько сильно, что у него оторвалась ушная раковина. Позже еле живого пострадавшего выкинули в Октябрьском.

Через несколько дней следователям удалось выйти на подозреваемых. 7 февраля задержаны трое жителей Октябрьского. Им вменили грабеж и похищение человека. Одному соучастнику похищения удалось сбежать, пишет Baza.