Россия включила в стоп-лист представителей британской политической элиты

Москва внесла восемнадцать представителей военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Британии в стоп-лист в ответ на конфронтационную политику Лондона, сообщает Министерство иностранных дел России.

В список, в частности, попали заместитель министра обороны Джеймс Картлидж, замглавы Штаба обороны ВС Британии Чарльз Роланд Винсент Уолкер, командующий подводными силами Британии Саймон Асквит, сотрудники Оксфордского и Кембриджского университетов и др.

Напомним, Британия продолжает политику санкций и ограничений в отношении РФ. В декабре 2022 года Великобритания ввела ограничительные меры в отношении представителей ФСБ и ВС РФ. Под санкции подпали, в частности, начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Олег Ткаченко, сотрудник ФСБ Артур Шамбазов и замначальника 534-го военного следственного отдела по Черноморскому флоту Валентин Опарин.