На Урале прокуратура проверит мэрию из-за холода в квартире ветерана труда

На Среднем Урале прокуратура проверит чиновников местной мэрии. Поводом для этого стал холод в квартире пенсионерки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, стало известно, что в квартире дома по улице Школьников в селе Пирогово, в которой проживает 77-летняя ветеран труда, температура опускается до 3 градусов. Также выяснилось, что пенсионерка живет в доме, который еще в 2021 году был признан непригодным для проживания. Мэрия переселила из данного дома несколько семей, однако старушке новой квартиры не предоставили.

Прокуратура проверит соблюдение требований жилищного законодательства в администрации Каменского городского округа. Также будут произведены замеры температуры в квартире пенсионерки.

На ситуацию обратили внимание в Народном фронте. Как сообщили Накануне.RU в свердловском отделении организации, с информацией об ужасающих условиях проживания жители дома обратились к президенту России Владимиру Путину.

"С обращением работают представители Народного фронта Свердловской области. Составлено обращение к главе района, в прокуратуру для скорейшего решения вопроса по переселению оставшихся в опасной постройке жильцов", - заявили в президентском движении.