Петросяну установят титановые пластины

Юмориста Евгения Петросяна прооперируют к выходным. Выявленный у 78-летнего артиста перелом предплечья со смещением оказался серьёзным.

В первые пять дней вмешиваться хирургам никак нельзя из-за принимаемых Петросяном медикаментов. Артисту планируют ставить в руку титановые пластины, уточняет Mash.

Ранее выяснилось, что Петросян экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением. Артист упал 11 февраля во время прогулки на Лесной улице. Петросяну вызвали "Скорую", сейчас он находится в больнице. В мае 2023 г. сообщалось, что Петросяна госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. Shot писал, что у юмориста серьезные проблемы с сердцем.