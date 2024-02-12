Семья из Екатеринбурга нашла таракана в готовом блюде из торговой сети

Семья из Екатеринбурга обнаружила в готовом блюде из популярной торговой сети таракана и что-то, похожее на личинку насекомого.

Инцидент произошел недавно. Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на екатеринбурженку, ее супруг купил "Мясо по-французски с печеным картофелем". Принеся домой, семья разогрела еду и почти приступила к трапезе, как обнаружила в одной из упаковок насекомое, похожее на таракана.

По словам женщины, она сначала подумала, что это приправа, но присмотревшись поняла, что это жук. На макроснимке видны мохнатые лапки. Рядом с насекомым было также что-то похожее на личинку. Гарнир уже успела попробовать дочка, которая после увиденного расплакалась.

Больше всего родители опасаются, что вместе с насекомыми в блюдо могли попасть химические вещества для дезинфекции. Соответствующая жалоба уже направлена в Роспотребнадзор.