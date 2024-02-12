12 Февраля 2024
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Фото: Транснефть – Сибирь

Тюменские нефтепроводчики исполнили желание 13-летней тюменки

Волонтеры "Транснефть – Сибирь" в рамках благотворительного телепроекта "День рождения Зебры", направленного на реабилитацию детей, получивших увечья в дорожных авариях, помогли исполнить желание 13-летней девочки Даши. Они подарили девочке смартфон, о котором она мечтала, а двум братьям Дарьи – новые велосипеды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

В 2023 году юная тюменка была сбита автомобилем на нерегулируемом пешеходном переходе и получила тяжелую черепно-мозговую травму, три перелома таза. Пока Даша передвигается на инвалидной коляске и находится на домашнем обучении, но остается общительной, жизнерадостной девочкой, проходит реабилитацию. До аварии Даша пела, танцевала, вышивала, она и сейчас приезжает в любимую музыкальную школу встретиться с преподавателями и друзьями. Всех детей мама Даши после трагической гибели супруга в ДТП воспитывает одна, поэтому поддержка тюменских нефтепроводчиков пришлась как нельзя кстати.

"Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Обеспечение детской безопасности на дороге – это дело взрослых, в том числе дело семейное. Важно разговаривать с детьми о правилах дорожного движения, показывать им как правильно переходить проезжую часть, как вести себя во дворе, где есть возможность проезда транспортному средству. Благодаря телепередаче "Зебра" юные зрители наглядно могут узнать о правилах дорожной безопасности. Главная цель – предотвратить травматизм на дорогах, сохранить здоровье и жизнь наших детей. Участникам телепрограммы, Даше и ее маме хочу сказать, когда мы вместе, мы все сможем", – сказал заместитель генерального директора "Транснефть – Сибирь" Александр Мухортов.

В рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения" на областном телевидении регулярно выходит обучающая передача по безопасности дорожного движения "Зебра". Кроме того, ежегодно проходят съемки спецвыпуска телепрограммы – "День рождения Зебры". Гости Зебры дарят подарки не имениннице, а ребятам, попавшим в беду на тюменских дорогах. Телевизионный благотворительный проект направлен на реабилитацию детей, получивших увечья в дорожно-транспортных происшествиях. Реализуется он под эгидой Управления Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области и филиала ВГТРК ГТРК "Регион-Тюмень", с участием руководителей органов власти города Тюмени, организаций и силовых ведомств. В реализации проекта активно помогают неравнодушные тюменцы. В этом году участниками праздничного выпуска телепрограммы стали семь детей, пострадавших в ДТП. Съемки проходили на площадке регионального отделения "Движение первых" в Тюмени.

За участие в благотворительном проекте "День рождения Зебры" и плодотворное сотрудничество в обеспечении безопасности на дорогах начальник управления ГИБДД России по Тюменской области Андрей Миллер вручил благодарность генеральному директору АО "Транснефть – Сибирь" Рустэму Исламову.

Теги: Транснефть – Сибирь, День рождение зебры, благотворительный проект


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