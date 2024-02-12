СМИ: Глава Минприроды запустил процесс уничтожения в Перми УралНИИ "Экология"

Глава Минприроды Александр Козлов тайно запустил процесс уничтожения УралНИИ "Экология", расположенного в Перми. Об этом сообщает telegram-канал "Зеленый змий".

Сообщается, что 2 февраля был опубликован приказ под грифом "для служебного пользования", в котором говорится о ликвидации института как самостоятельного ФГБУ. Его имущество и коллектив предлагается присоединить в московскому ВНИИ "Экология".

Автор канала отмечает, что Уральский НИИ заточен на природоохранные потребности крупной промышленности (в том числе оборонной) Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, Татарстана и др. В то время как московский занимается в основном краснокнижными животными и растениями, национальными парками и заповедниками. Автор канала предполагает, что цель поглощения регионального НИИ - обеспечить "несколько десятков новых вакансий" на случай отставки министра - чтобы устроить туда среднее звено его команды.

Получить оперативный комментарий от УралНИИ "Экология" не удалось - в институте отказались давать комментарии. Накануне.RU направило запрос в Минприроды РФ.