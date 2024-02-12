Абхазские силовики отказались от подписания соглашения с Росгвардией

Абхазское МВД отказалось от подписания соглашения с Росгвардией, поскольку конституция страны запрещает передавать охрану правопорядка иностранным структурам, передает РИА Новости.

Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что в рамках соглашения планировалось отправлять силовиков в российские вузы учиться, обмениваться опытом и т.д., присутствие Росгвардии на территории республики не планировалось.

"Никто не собирается сдавать наш суверенитет и как-то ущемлять наши интересы. Позволить кому-то приходить и физически воздействовать на наших граждан, недопустимо", - говорится в комментарии министра, опубликованном на сайте "Апсны пресс".

По его словам, проект соглашения "не предусматривает каких-либо вопросов потери суверенитета, либо внешнего влияния на нашу внутреннюю обстановку".

Сообщается, что возможность подписания соглашения с Росгвардией вызвала широкий резонанс в обществе и возмутила абхазскую оппозицию.