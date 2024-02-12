Уголовное дело завели после смерти школьницы с менингитом в Липецкой области

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после смерти школьницы с менингитом в Липецкой области, сообщает СУСК России по региону.

По данным следствия, 9 февраля в отделении Данковской районной больницы от инфекционно-токсического шока скончалась 11-летняя девочка. В больницу ее накануне доставили родители. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести и оказали медицинскую помощь. Однако, несмотря не это, девочка скончалась.

Следователи изымают медицинскую документацию для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Будет установлено, есть ли связь между действиями медперсонала и смертью ребенка.

В прошлом году прокуратура организовала проверку после новости о госпитализации троих воспитанников частного детского сада Екатеринбурга с подозрением на менингит. Сообщалось, что проводится эпидемиологическое расследование. Организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя.