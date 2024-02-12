В Госдуме предостерегли НАТО от размещения в Польше ядерного оружия

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик полагает, что размещение НАТО ядерного оружия в Польше станет крайней степенью приближения к глобальному конфликту.

"Ядерное оружие нужно Польше не для защиты от мнимой российской угрозы, а для запугивания соседей", - сказал РИА Новости политик.

Клуб ядерных держав по-прежнему очень ограничен, и раздавать ядерные боеприпасы налево и направо никто не станет. По словам депутата, польским властям не терпится показать себя с ядерной дубиной в руках, чтобы все увидели, какие они "истинные хозяева Европы".

Летом 2023 г. глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совбеза заявил, что Польша рассматривает возможность установить контроль над Западной Украиной, разместив там свои войска. Все очевиднее становится, что так называемые союзники Украины уже не прочь полакомиться ее территориями, пытаясь сделать это под шумок или под благовидным предлогом. Вероятно, и Киев не будет против, ведь Зеленский давно говорил, что между государствами "не будет границ". В ответ на поползновения поляков Путин совершил очередной экскурс в историю, на этот раз – в историю польских и германских земель, назвав западные территории нынешней Польши "подарком Сталина полякам". Путин также отметил, что Западу уже не хватает "украинского пушечного мяса", поэтому там "задумываются о литовцах и поляках". Но предостерег – как и любая военная техника, перебрасываемая на территорию Украины, вооруженные силы станут целью для ВС РФ.