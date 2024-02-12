Госавтоинспекторы нашли на дорогах Екатеринбурга 48 неисправных автобусов

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга в ходе рейда проверили 568 автобусов, 48 из которых находились на линии в технически неисправном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

В ходе рейда "Автобус" с 5 по 8 февраля за нарушения в области безопасности дорожного движения были составлены административные материалы в отношении 132 водителей. Еще двух доставили в территориальный отдел полиции за нарушение миграционного законодательства.

Безопасность общественного транспорта остается на особом контроле ведомства.

Госавтоинспекция призывает водителей общественного транспорта неукоснительно соблюдать ПДД, в том числе безопасный скоростной режим и дистанцию, а также правила маневрирования. Пассажирам необходимо держаться за поручни, а при наличии свободных мест занять их.