Банк выплатит тюменке компенсацию морального вреда за полученную травму

Банк выплатит тюменке компенсацию морального вреда за полученную травму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с "Альфа-Банка" 400 тыс. руб. и штраф в размере 200 тыс. руб. за травму местной жительницы. В декабре 2022 года женщина поскользнулась на обледенелом крыльце кредитной организации и получила закрытый перелом левого плеча со смещением и ушибы. Женщине вызвали "скорую". Ее госпитализировали в ОКБ №2.



В ноябре 2023 года пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании с кредитного учреждения компенсации морального вреда. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, сумма исковых требований изначально составила 1 млн руб.

Суд иск удовлетворил частично и взыскал в пользу женщины компенсацию морального вреда в сумме 400 тыс. рублей и штраф 200 тыс. рублей.