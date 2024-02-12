За пять лет в Новосибирской области обновили 709 единиц общественного транспорта – в 6 раз больше, чем за предыдущую пятилетку

Муниципальные перевозчики должны играть определяющую роль на рынке пассажирского транспорта. Увеличение объёмов приобретения нового подвижного состава для общественного транспорта, рост объёмов дорожного строительства – также среди задач, стоящих перед дорожно-транспортной отраслью Новосибирской области. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников на заседании, посвящённом итогам и перспективам инфраструктурного развития региона.

«Среди задач, которые я ставлю перед министерством транспорта и дорожного хозяйства, перед Правительством региона, — поддержание, увеличение объёмов дорожного строительства, приобретение нового подвижного состава для общественного транспорта. Обозначу два акцента, которые должны стать трендом на ближайшие пять лет. Первое — восстановление доли муниципальных перевозчиков на рынке общественного транспорта, повышение их определяющей роли в рыночной конкурентной среде. Это не значит, что мы полностью исключим привлечение коммерческих перевозчиков, но возрастающая роль муниципальных перевозчиков — и на рынке Новосибирска, и в сельских районах — должна быть трендом в ближайшее время. Для этого нужно использовать как инструменты обновления подвижного состава и укрепления материальной базы муниципальных предприятий, так и инструменты брутто-контрактов оплаты транспортной работы", - считает Губернатор.

Глава региона сказал, что, по его мнению, сейчас надо действовать по принципу золотой середины: "Моё мнение таково: мы уже пробовали жить и в советских принципах, и в рыночных принципах, и сегодня нужно идти «золотой серединой», когда муниципальные перевозчики, подконтрольные властям, являются определяющими на рынке этой услуги".

Андрей Травников подчеркнул также, что главная ценность — это люди, это надёжные подрядчики.

"В сфере строительства социальных объектов возможны колебания. И когда государственные программы заканчиваются, объёмы строительства снижаются, подрядчики переходят в промышленное или жилищное строительство не по госконтрактам. Но в дорожном строительстве основной заказчик для подрядчиков, практически единственный, — это государство. Поэтому одновременно с планированием увеличения объёмов дорожного строительства мы должны планировать равномерную долгосрочную загрузку наших подрядных организаций и, по сути дела, выращивание сильных подрядчиков на ближайшие 5-10 лет. Одновременно с ужесточением спроса за качество работы. Задачи, наверное, сложные. Но уже на стадии обсуждения новых нацпроектов и их перезапуска, Президент делает заявления, в частности, по продлению программы обновления общественного транспорта, по развитию опорной сети дорог. Соответственно, помощь федеральным бюджетом будет регионам оказываться и в дальнейшем, а наша задача — максимально эти возможности использовать", — заявил Андрей Травников.

Как доложил на заседании заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер, в связи с переориентацией грузовых потоков и развитием внутреннего туризма, со сменой основного направления движения с запада на восток, фиксируется ежегодное увеличение интенсивности движения до 20%.

Необходимо ежегодное наращивание объёмов работ и превышение плановых показателей. Переход на качественно новый этап развития дорожной отрасли обусловлен нацпроектом «Безопасные качественные дороги», инициированным Президентом РФ.

За прошедшие 5 лет в области приведено в нормативное состояние почти 2300 км автомобильных дорог, что в 1,7 раз больше в сравнении с предшествующей пятилеткой (1351 км). Финансирование за тот же период увеличилось в 2,5 раза: 2019-2023 — 133,7 млрд, 2014-2018 — 52,88 млрд.

В сфере пассажирского транспорта за пять лет обновлено 709 транспортных средств. Это в шесть раз больше, чем за предыдущую пятилетку 2013-2017 гг. В 2018 году было получено 75 новых единиц транспортных средств, а в 2023-м году – уже 308. Выросло и количество перевезенных пассажиров – на 15 процентов: с 332 млн человек до 382 млн. Работа по обновлению подвижного состава общественного транспорта продолжается.