Песков: Для визита Путина в Ереван потребуются гарантии армянской стороны

Россия рассчитывает получить заверения от Армении в связи с ее присоединением к статуту Международного уголовного суда (МУС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, присоединение Армении к статуту МУС имеет негативное влияние на российско-армянские отношения, но Россия настроена решить этот вопрос в рамках двустороннего договора.

"Здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не он принимает решения об аресте тех или иных людей, в том числе Путина, в связи с ордером МУС.

Напомним, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали обсуждение этого вопроса. Они покинули заседание, не проголосовав. Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) – недружественный шаг по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, заявил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. Позже президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута.

Кроме того, сообщалось, что Армения предлагает России заключить двустороннее соглашение, которое гарантирует безопасность Владимира Путина, на арест которого МУС выписал ордер. По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, признание Ереваном юрисдикции МУС направлено не против России, а против Азербайджана. С помощью МУС Армения хочет добиться ответственности для Баку.