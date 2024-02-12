"Ростех" просил смягчить приговор бывшим сотрудникам Собчак

Представитель госкорпорации "Ростех" заявил, что глава компании Сергей Чемезов просил о смягчении приговора для фигурантов дела о вымогательстве. Тем не менее, суд приговорил бывшего коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам лишения свободы, Ариана Романовского и Тимура Бигаева – к семи годам каждого.

"Мы просили суд о смягчении приговора. Просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе, принесенные подсудимыми извинения, которые были Сергеем Викторовичем приняты. Позиция С.В. Чемезова была донесена суду в ходе прений", - цитирует издание "Подъем" представителя "Ростеха".

Сама Собчак, которая на этапе следствия встречалась с Чемезовым, приносила ему извинения и утверждала, что хлопочет о своих сотрудниках, так прокомментировала приговор: "Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет ????? За что такая несоразмерность???? Просто отомстить?".