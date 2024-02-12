В России в 2023-ем на четверть выросли нефтегазовые доходы

Президент России Владимир Путин сообщил о росте в 2023 г. нефтегазовых доходов.

"Нефтегазовые доходы выросли примерно на четверть, в том числе в четвертом квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. А в январе текущего года прибавили около 85% по сравнению с прошлогодним показателем", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Этот показатель еще раз подчеркивает растущую роль именно несырьевых, обрабатывающих отраслей, считает президент.