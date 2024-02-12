Глава ЦАР станет участником форума «За свободу наций!» в Москве

Глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в антиколониальном форуме. Мероприятие пройдет на площадке партии «Единая Россия» и получило название «За свободу наций!».

Самолет с президентом ЦАР вылетел из международного аэропорта Банги 11 февраля. Посол России в республике Александр Бикантов лично проводил руководителя страны на рейс, сообщает радио "Голос СНГ".

На площадке Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма представители ряда стран рассмотрят вопросы сотрудничества и международных отношений. Основными темами мероприятия станут методы борьбы с колониальной политикой западных держав и формирование многополярного мироустройства.





В дополнение к этому, у главы ЦАР также запланирована встреча с заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Темы обсуждения политиков пока неизвестны и находятся на стадии проработки и согласования.