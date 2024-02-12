12 Февраля 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

После инцидента с избиением новоуральской школьницы возбуждено дело о побоях

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения школьницы на Среднем Урале.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Новоуральской школе №1, где обучаются также дети с ограниченными возможностями здоровья. Утверждалось, что 5 февраля учитель якобы ударил девочку по плечу прямо во время урока, и что подобное случалось и в отношении других детей-инвалидов.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по факту применения насилия к одной из учениц со стороны преподавателя во время учебного процесса возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои).

"Будет проверена предварительная информация о том, что в данном образовательном учреждении аналогичные факты в отношении других детей могли иметь место и ранее. Будет устанавливаться, не применялось ли физическое насилие к иным детям", - заявили в Следственном комитете.

Напомним, что свою проверку также проводит прокуратура.

Теги: школа, побои, СК, Новоуральск


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