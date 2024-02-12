12 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Владелец помещения кафе "Авика" в Нижневартовске, куда не пустили бойца СВО, озвучил свою версию конфликта

Владелец помещения, где расположено кафе "Авика" в Нижневартовске Кюри Сабдулаев озвучил NEFT свою версию конфликта с военным в кафе-клубе "Авика".

По его словам, мужчина действительно пришел в клуб в обмундировании и его не пропустили. Однако причиной стало то, что боец якобы был пьян и вел себя неадекватно. По словам мужчины, в этот момент в клубе находился муж владелицы кафе, который также является участником СВО.

"Сейчас придают окрас, что мы против СВО и против этого мужчины были настроены. Но ведь такого не было", - заявляет Сабдулаев.

Ранее боец СВО пожаловался, что его не пустили в клуб из-за формы и назвали рекламщиком СВО.

Теги: Авика, бар, кафе, СВО, военнослужащий


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Ранее 12.02.2024 09:33 Мск В Нижневартовске участника СВО не пустили в бар

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